De volta para casa, Kim Clijsters só quer saber de descanso

Com um troféu do US Open na bagagem, Kim Clijsters desembarcou nesta quarta-feira, no aeroporto de Bruxelas, na Bélgica. Mesmo com o cansaço da viagem de volta, a belga não se importou em atender aos fãs, distribuir autógrafos, mas tratou de ir logo para a casa e curtir a vida em família.

Mãe da pequena Jada, de apenas 18 meses, Clijsters não falou em competições futuras, disputa por ranking e sua a volta ao circuito profissional, depois de dois anos e meio parada. Aos 26 anos, a ex-número 1 do mundo vive outra realidade e faz questão de ficar de fora da badalação, dos holofotes e das longas entrevistas em programas de tevê, o que seria natural pela conquista de um Grand Slam.

"Enfim cheguei em casa nesta manhã, depois de três meses fora. É muito gratificante estar de volta", disse a belga, que também agradeceu a recepção feita pelos fãs, em seu site oficial.

Ainda na quadra central de Flushing Meadows, em Nova York, Clijsters correu para abraçar a filha. Emocionado e com a pequena no colo, disse que não esperava os resultados obtidos, com apenas dois meses de preparação. A belga parece não acreditar ainda no seu feito.

"Não sei mencionar em palavras o que aconteceu comigo no US Open, ou mesmo, em todas essas poucas semanas de competição. Havia dito em Cincinnati que estava em uma nova aventura, sem criar grandes expectativas", contou a tenista. "O que aconteceu em Nova York foi como um sonho, mas agora só penso em descansar".