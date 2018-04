Decepção em Madri, Djokovic arrasa na estreia no Masters 1.000 de Roma

ROMA - Depois de decepcionar ao ser derrotado logo na estreia em Madri na semana passada, o sérvio Novak Djokovic não teve problemas para confirmar o seu favoritismo em seu primeiro jogo no Masters 1.000 de Roma, nesta terça-feira. O tenista número 1 do mundo arrasou o espanhol Albert Montanes por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, e garantiu vaga nas oitavas de final da competição realizada em quadras de saibro na Itália.

Djokovic caiu por 2 sets a 1 diante do búlgaro Grigor Dimitrov na capital espanhola, mas desta vez não deu espaço para surpresas. Com isso, o sérvio avançou para encarar na próxima fase o vencedor da partida entre o ucraniano Alexandr Dolgopolov e o suíço Stanislas Wawrinka, vice-campeão em Madri no último domingo, que nesta terça derrotou o argentino Carlos Belocq por 2 sets a 1, de virada, com 5/7, 6/3 e 6/3, em sua estreia.

No confronto diante de Montanes, Djokovic aproveitou três de oito chances de quebrar o saque do espanhol no primeiro set, no qual ainda pôde se dar ao luxo de ter o serviço quebrado uma vez para fazer 6/2.

Já na segunda parcial, o líder do ranking mundial converteu um de três break points e, sem sofrer nenhuma quebra, abriu vantagem para garantir o 6/3 e liquidar o confronto em uma hora e dez minutos.

OUTROS JOGOS

Algoz de Djokovic em Madri na semana passada, Dimitrov foi eliminado nesta terça em seu segundo jogo em Roma. Ele caiu diante do francês Richard Gasquet, nono cabeça de chave, que foi às oitavas de final e agora espera pela definição do seu próximo adversário. Ele sairá do confronto entre o francês Jo-Wilfried Tsonga e o polonês Jerzy Janowicz.

Já Nicolás Almagro e Tommy Haas não conseguiram justificar a condição de respectivos 12.º e 13.º cabeças de chave em suas estreias no torneio italiano. O tenista espanhol acabou derrotado pelo francês Julien Benneteau por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/4. Já o jogador alemão foi superado pelo russo Mikhail Youzhny por 6/4 e 6/3.

Com o triunfo sobre Haas, Youzhny se credenciou para enfrentar na segunda rodada o francês Gilles Simon, que nesta terça sofreu para passar pelo italiano Filippo Volandri por 2 sets a 1, com 6/3, 2/6 e 6/4. Benneteau, por sua vez, terá pela frente o ganhador da partida entre o argentino Juan Martín del Potro e o russo Andrey Kuznetsov.

Outros três tenistas que avançaram à segunda rodada em jogos já encerrados nesta terça foram o sérvio Viktor Troicki, o francês Jeremy Chardy e o espanhol Fernando Verdasco. O último deles, por sinal, passou pelo argentino Horacio Zeballos por 2 sets a 1, com 6/3, 3/6 e 6/3, e será o primeiro rival do também espanhol David Ferrer, quarto cabeça de chave, em Roma.