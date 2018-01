Defesa da liderança começa no México A vida do líder do ranking mundial do tênis é mesmo difícil e em constante pressão. Nem mesmo deu muito tempo para Gustavo Kuerten comemorar a condição de número 1 do mundo, com a campanha na Copa AT&T, em Buenos Aires, e agora esta semana já precisa defender sua posição. Vai jogar em ATP Tour de Acapulco, competição com US$ 800 mil em prêmios - um pouco maior do que Buenos Aires - mas o brasileiro já entra em quadra com a responsabilidade de defender 175 pontos de Santiago do Chile, do ano passado. Assim, Guga não poderá ter sossego, nem mesmo na tranqüila Acapulco. Afinal, seu maior rival na luta pela liderança, o russo Marat Safin estará jogando no ATP de Dubai, com premiação de US$ 1 milhão e, por estar num torneio maior, sem pontos para defender, ameaça seriamente a condição de número 1 do brasileiro. Esta briga pela liderança entre Guga e Safin parece que vai tomar conta dos momentos mais emocionantes na temporada de 2001. Guga deve aparecer na lista de entradas da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) nesta segunda-feira, com 4.350 pontos, contra 4.265 de Safin. O torneio de Acapulco vai dar ao campeão 250 pontos no ranking mundial, enquanto o de Dubai 300. Guga hoje tem uma vantagem de 85 pontos sobre o russo, mas terá de descontar 175 do título de Santiago do ano passado. Assim, sua tarefa é bem mais difícil esta semana, os dois líderes do tênis mundial, lutarão partida a partida pelos pontos da posição de número 1 do mundo. Somente depois de Acapulco, Guga e Safin irão duelar de perto. Os dois tenistas irão participar dos Masters Series de Indian Wells e a seguir do Ericsson Open, em Key Biscayne. Estas duas competições darão aos campeões 500 pontos, o que deixará ainda mais acirrada a disputa pela liderança, com outros jogadores podendo entrar na briga.