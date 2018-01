Definida equipe do Brasil para enfrentar o Canadá na Davis A equipe brasileira da Copa Davis já está definida para enfrentar o Canadá desta sexta-feira a domingo em Florianópolis. O técnico Francisco ´Chico´ Costa nem sequer esperou pelo sorteio dos jogos nesta quinta-feira e antecipou em um dia sua escalação. Para as simples Flávio Saretta será o número 1 do Brasil e Ricardo Mello o dois. Nas duplas jogam Gustavo Kuerten e André Sá. A lista inicial enviada a ITF (Federação Internacional de Tênis), Costa havia relacionado Marcos Daniel, que perdeu seu lugar para Mello. ?A capacidade de adaptação do Mello é melhor, além de ser um jogador experiente na Davis?, justificou Costa. Marcos Daniel, obviamente, não gostou da decisão, mas promete prestigiar o time. Para evitar descontentamentos a CBT (Confederação Brasileiro da Tênis) vai pagar prêmios iguais aos oito jogadores inicialmente convocados (Guga, Saretta, Mello, Sá, Daniel, Rogério Silva, Tiago Alves e André Ghem), independente de jogarem ou não. No Canadá, o técnico Martin Laurendeu disse que vai esperar o sorteio nesta quinta-feira pela manhã para anunciar o time. Mas deve optar por Frank Dancevic como número 1 de simples, e pode dar uma oportunidade à revelação Peter Polonski, deixando Daniel Nestor e Frederic Niemeyer para as duplas.