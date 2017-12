Definida semifinal de S. Petersburgo O tenista bielo-russo Vladimir Voltchkov garantiu nesta sexta-feira sua classificação para as semifinais do Torneio de São Petersburgo. Voltchkov venceu o alemão Nicolas Kiefer por dois sets a zero, com parciais de 7/5 e 7/5. Na próxima fase, ele vai enfrentar o russo Mikhail Youzhny, que se classificou ao vencer o romeno Andrei Pavel também em dois sets: 6/1 e 6/3. O eslovaco Karol Kucera por sua vez, passou pelo argentino Gaston Gaudio por 2 a 1 (2/6, 6/4 e 6/3) e nas semifinais vai enfrentar o francês Sebastien Grosjean que, na abertura da rodada, derrotou o eslovaco Dominik Hrbaty (4/6, 6/3 e 6/2).