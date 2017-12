Definidas as 4 semifinalistas do WTA A tenista francesa Amelie Mauresmo, de 26 anos, não encontrou dificuldades para derrotar a russa Elena Dementieva, por dois sets a zero, com parciais de 6-2 e 6-3, e classificar-se às semifinais do WTA Championship que está sendo disputado no Stples Center de Los Angeles. Sua compatriota Mary Pierce, de 30 anos, já estava classificada. O objetivo de Mauresmo e Pierce é conquistar para a França, pela primeira vez, o título do Masters feminino. Mas, antes, terão que superar a russa Maria Sharapova, de 18 anos, atual campeã e defensora do título, e a norte-americana Lindsay Davenport, número um do mundo, que também passaram às semifinais. Sharapova, que está voltando a mostrar seu melhor tênis, e com um saque de mais de 150 km/h, venceu Davenport por dois sets a um (6-3, 5-7, 6-4) para deixar en 3 a 1 o duelo entre as duas rivais. Apesar da derrota, Davenport, de 29 anos, também assegurou passagem às semifinais do torneio que distribui US$ 3 milhões em prêmios.