Definidas as equipes da Copa Davis Com o Brasil fora, depois de ter perdido da Suécia, serão jogadas de 4 a 6 de abril as quartas-de-final do Grupo Mundial da Copa Davis. Nesta terça-feira foram anunciadas oficialmente as equipes já relacionadas na ITF (Federação Internacional de Tênis). A França recebe a Suíça, em Toulose, em carpete coberto; a Suécia, que terá como novidade a volta de Magnus Norman, justamente no lugar de Andreas Vinciguerra, o herói no confronto com o Brasil, vai pegar agora a Austrália, em Malmoe. A Espanha joga em Valência no saibro diante da Croácia, que terá Goran Ivanisevic; e a Argentina tem novamente chance de ir a uma semifinal, pegando a Rússia em casa - mesmo adversário que perdeu ano passado em Moscou -, jogando no estádio River Plate, no saibro.