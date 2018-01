Definidas as semifinais da Copa Davis A Argentina conseguiu uma impressionante vitória nas quartas-de-final do Grupo Mundial da Copa Davis, graças às boas atuações de David Nalbandian, que marcou três pontos no confronto. No último dia de jogos, Nalbandian ganhou de Lleyton Hewitt por 6/2, 6/4 e 6/4, e Guillermo Coria bateu Peter Luczack por 6/3 e 7/6 (13/11). Os argentinos agora enfrentam a Eslováquia, que superou em casa a Holanda por 4 a 1, com duas vitórias neste domingo. Dominik Hrbaty derrotou Peter Wessels por 6/3, 6/1 e 3/0, com desistência; e Michal Mertinak bateu Melle van Gemerden por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/4. Na outra semifinal, a Rússia terá pela frente a Croácia. Em Moscou, os russos garantiram a vaga ao virarem o placar contra a França para 3 a 2. Nikolay Davydenko ganhou de Richard Gasquet por 3 sets a 1 - parciais de 6/2, 4/6, 6/2 e 6/1. Na seqüência, Igor Andreev fez 3 a 0 em Paul-Henri Mathieu (6/0, 6/2 e 6/1). Em Split, a Croácia fechou em 4 a 1 o confronto contra a Romênia. Ivan Ljubicic venceu Andrei Pavel por 3 sets a 0 - parciais de 6/3, 6/4 e 6/3 - e Mario Ancic bateu Victor Hanescu por 2 a 0 - 7/6 (7/3) e 7/6 (10/8).