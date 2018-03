Definidas as semifinais de Bastad Depois da rodada desta sexta-feira, ficaram definidas as semifinais do torneio de Bastad, na Suécia. No duelo de argentinos, o tenista Agustin Calleri se deu melhor e derrotou Guillermo Cañas por dois sets a zero. A partida teve as parciais de 6/3 e 7/5. Na próxima fase, Calleri vai enfrentar o espanhol Carlos Moyá, que eliminou o russo Nikolai Davidenko também em dois sets: 6/3 e 6/2. Na outra semifinal, o espanhol Tommy Robredo vai enfrentar o marroquino Younes El Aynaoui. Robredo avançou no torneio ao derrotar o sueco Magnus Norman, de virada, por 2 sets a um: 2/6, 6/3 e 6/3. El Aynaoui, por sua vez, venceu o espanhol Albert Portas (4/6, 6/1 e 6/4). O torneio de Bastad conta pontos para o ranking da ATP e divide 381 mil dólares em prêmios.