Definidas as semifinais de Dubai O tenista suíço Roger Federer garantiu nesta sexta-feira sua vaga nas semifinais do Torneio de Dubai, ao derrotar o marroquino Hicham Arazi por dois sets a zero. Cabeça-de-chave número 1, Federer só teve problemas no primeiro set quando venceu por 7/5. No segundo, confirmou o domínio e fechou o jogo com 6/3. Também pelas quartas-de-final, o checo Jiri Novak venceu o holandês Sjeng Schalken num duplo 6/4 e o espanhol Tommy Robredo, derrotou o espanhol Feliciano Lopez em três sets, de virada: 6-7 (4-7), 6-3 e 6-4. O croata Ivan Ljubicic, por sua vez, eliminou o alemão Rainer Schuettler por 6-3 e 6-4. Numa das semifinais, Federer vai enfrentar Ljubicic. Na outra, Novak pega Robredo.