Definidas as semifinais de Indianápolis As semifinais do Torneio de Indianápolis, nos Estados Unidos, já estão definidas. O francês Nicolas Thomann enfrentará o tailandês Paradorn Srichaphane o norte-americano Andy Roddick jogará contra o holandês Sjeng Schalken. Cabeça-de-chave número 1 do torneio, Roddick derrotou o belga Xavier Malisse por 6/4 e 6/1. Nas outras partidas das quartas-de-final, Thomann ganhou do alemão Nicolas Kiefer por 7/6 (7/2) e 7/5, Schalken venceu o norte-americano Robby Ginepri por 1/6, 6/1 e 6/2 e Srichaphan eliminou o australiano Scott Draper por 6/4 e 6/2.