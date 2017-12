Definidas as semifinais de Madri O francês Fabrice Santoro venceu o suíço Roger Federer por dois sets a zero e garantiu a última vaga nas semifinais do Masters Series de Madri. As parciais da partida foram 7/5 e 6/3. Santoro é o segundo francês nas semifinais. Na abertura da rodada, no início da manhã, Sebastien Grosjean se classificou ao derrotar o argentino Augustin Calleri por 6/3 e 7/6 (7-4). Depois foi a vez de Andre Agassi garantir a vaga ao superar o espanhol Juan Carlos Ferrero em dois sets: 6/3 e 6/2. Por fim, o checo Jiri Novak conquistou a sua vaga ao derrotar o tailandês Paradorn Srichaphan por 2 a 1 (4/6, 6/3 e 6/4). Os confrontos, marcados para este sábado, serão os seguintes: Grosjean x Agassi e Novak x Santoro.