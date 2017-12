Definidas as semifinais de Moscou O tenista russo Marat Safin garantiu nesta sexta-feira sua vaga nas semifinais do Torneio de Moscou, ao derrotar o suíço Roger Federer por 2 sets a 0, parciais 7/5 e 6/4. Outro que se classificou para a semifinal foi Evgueni Kafelnikov (RUS), que derrotou o francês Cyril Saulnier em dois sets: 6/3 e 7/5. O francês Paul Henri Mathieu também avançou ao vencer o alemão Rainer Schuettler por dois sets a um: 4/6, 6/2 e 6/3. O último semifinalista do torneio é o holandês Sjeng Schalken, que venceu o francês Nicolas Escudé também em três sets: 6/4, 6/7 (4-7) e 6/3.