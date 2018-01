Definidas as semifinais de Umag O tenista espanhol Carlos Moyá e o argentino David Nalvandian vão fazer uma das semifinais do Torneio de Umag, na Croácia, que divide U$ 375 mil em prêmios. Na outra semifinal, o francês Jerome Golmard vai enfrentar o romeno Adrian Voinea. As quartas-de-final foram disputadas neste sábado por causa da chuva e, por isso, as semifinais serão jogadas ainda hoje. Os resultados das quartas-de-final foram os seguintes: Jerome Golmard (FRA) venceu Albert Montanés (ESP) por 7-5 e 7-5. Adrian Voinea (ROM) venceu Ivan Ljubicic (CRO) por 7-6 (8-6), 4-6 e 6-3. David Nalbandian (ARG) vence Félix Mantilla (ESP) por 6-2 e 6-3 e Carlos Moyá (ESP) venceu Attila Savolt (HUN) por 6-4 e 6-4.