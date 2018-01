Definidas as semifinais de Wimbledon A tenista norte-americana confirmou seu favoritismo; venceu a belga Kim Clijsters e garantiu sua vaga nas semifinais do Torneio de Wimbledon. As parciais do jogo não deixaram dúvida sobre a superioridade de Davenport. O primeiro set foi fechado em 6/1 e o segundo, em 6/2. Campeã em 99 e finalista no ano passado, Davenport vai enfrentar na semifinal a sua compatriota Venus Williams, que superou hoje a francesa Nathalie Tauziat. Essa partida repete a final de 2.000 do torneio. Na outra semifinal, a belga Justine Henin vai enfrentar Jennifer Capriati (EUA). Henin assegurou sua vaga ao vencer Conchita Martinez e Capriati ao superar Serena Williams.