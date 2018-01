Definidas as semifinais de Wimbledon O tenista britânico Tim Henman venceu o suíço Roger Federer por 3 sets a 1 nesta quarta-feira e garantiu sua vaga nas semifinais do Torneio de Wimbledon. As parciais da partida foram 7/5, 7/6, 2/6 e 7/6. Com esse resultado, ficam definidas as duas semifinais do torneio: Henman vai enfrentar o croata Goran Ivanisevic e Andre Agassi vai jogar contra Patrick Rafter. Com outra bela vitória e a classificação para as semifinais, Andre Agassi coloca-se como maior favorito para a conquista do título do Torneio de Wimbledon. Na rodada desta quarta-feira, ele venceu o francês Nicolas Escude, de virada, com parciais de 6/7 (7/3), 6/3, 6/4 e 6/3. Mas, só com a conquista do troféu no All England Club, domingo, em Londres, o tenista norte-americano poderia destronar o brasileiro Gustavo Kuerten da liderança do ranking mundial - lista de entradas. Se ele chegar à final e não vencer, Guga manteria a posição de número 1 do mundo, com apenas 30 pontos de vantagem, uma margem muito pequena. Agassi já ultrapassou Guga e lidera a corrida dos campeões. Mas, como defende os pontos das semifinais do ano passado (perdeu para Patrick Rafter), ele soma agora 3.795 pontos na lista de entradas. Se chegar à final, alcançaria 4.045 e com o título, passaria a ter 4.345. Guga defende 75 pontos do ano passado e, na próxima segunda-feira, estará com um total de 4.075 pontos. Marat Safin - eliminado nesta quarta-feira nas quartas-de-final - irá ficar com 3.805 pontos. Mais do que a liderança, Andre Agassi quer o seu segundo título em Wimbledon, torneio que ganhou em 1992, numa final diante do croata Goran Ivanisevic. Está bem próximo de mais uma importante conquista, depois de ter vencido este ano o primeiro Grand Slam da temporada, o Aberto da Austrália, e os Masters Series de Indian Wells e Miami. Nas semifinais, Agassi enfrentará novamente o australiano Patrick Rafter. Este será o terceiro ano consecutivo que estes dois tenistas se encontram justamente nesta fase de Wimbledon. Em 1999, o norte-americano venceu e caiu na final diante de Pete Sampras. No ano passado, a vitória foi do australiano, que também perdeu o título para Sampras. Na outra semifinal, o surpreendente croata Goran Ivanisevic enfrentará o preferido da torcida, o inglês Tim Henman. Em um jogo emocionante, o canhão de Ivanisevic voltou a funcionar. Ele aplicou 30 aces (tem um total de 151 no campeonato) para derrotar o russo Marat Safin por 7/6 (7/2), 7/5, 3/6 e 7/6 (7/3). "Estou no meu melhor momento, com o meu melhor tênis", disse Ivanisevic, três vezes vice-campeão de Wimbledon - 92, 94 e 98 - e que este ano entrou na competição como ?wild card? (convidado), pois com a posição 125 no ranking ele teria de jogar o qualifying. Tim Henman quer entrar para a história como o primeiro inglês a vencer em Wimbledon em mais de 30 anos. Na rodada desta quarta-feira, ele derrotou o suíço Roger Federer por 7/5, 7/6 (8/6), 2/6 e 7/6 (8/6). As duas semifinais masculinas serão disputadas na sexta-feira.