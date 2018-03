Definidas as semifinais de Wimbledon Com uma campanha surpreendente, o tenista belga Xavier Malisse garantiu nesta quinta-feira a última vaga nas semifinais do Torneio de Wimbledon. Cabeça-de-chave número 27, Malisse derrotou o holandês Richard Krajicek por 3 sets a 2. As parciais da partida foram de 6/1, 4/6, 6/2, 3/6 e 9/7. Na semifinal, Malisse vai enfrentar o argentino David Nalbandián, que eliminou o equatoriano Nicolas Lapentti. A outra semifinal já estava definida. O inglês Tim Henman vai enfrentar o australiano Lleyton Hewitt.