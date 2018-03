Definidas as semifinais de Wimbledon A chuva deu uma pequena trégua e assim, foi possível definir nesta quinta-feira os semifinalistas do torneio de Wimbledon. Agora, o australiano Mark Philippoussis enfrentará o francês Sebastien Grosjean e o suíço Roger Federer jogará contra o norte-americano Andy Roddick. Numa das partidas que começou na quarta e foi interrompida pela chuva, Philippoussis confirmou o favoritismo e ganhou do alemão Alexander Popp por 3 sets a 2, com parciais de 4/6, 4/6, 6/3, 6/3 e 8/6. Na outra, Grosjean acabou com a esperança da torcida inglesa, ao derrotar o ídolo local por 7/6 (10/8), 3/6, 6/3 e 6/4. Também pelas quartas-de-final, Federer, que é o quarto cabeça-de-chave do torneio, eliminou o holandês Sjeng Schalken por 6/3, 6/4 e 6/4. Já Roddick superou o sueco Jonas Bjorkman por 6/4, 6/2 e 6/4.