Definidas as semifinais de Xangai O tenista argentino Gastón Gaudio se classificou nesta sexta-feira para as semifinais da Masters Cup - torneio que reúne em Xangai os oito melhores da temporada - ao derrotar o chileno Fernando González por 2 sets a 1, de virada. As parciais foram de 1-6, 7-5 e 7-5. Na semifinal, o argentino não terá vida fácil. Vai enfrentar o número um do mundo, o suíço Roger Federer. Na outra semifinal, o também argentino David Nalbandian vai pegar o russo Nikolay Davydenko, que hoje, já classificado, derrotou o argentino Mariano Puerta por 6-3 e 6-2. Davydenko chega para a semifinal sem ter perdido nenhum set no torneio. Os jogos de semifinais estão marcados para este sábado. A final será no domingo.