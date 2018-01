Definidas as semifinais do Masters de Paris No seu primeiro jogo como número 1 do mundo, o norte-americano Andy Roddick mostrou porque chegou a liderança do ranking. Com um saque poderoso, um consistente jogo de fundo de quadra e uma incrível agilidade e velocidade de pernas, derrotou o sueco Jonas Bjorkman por 2 a 0, parciais de 7/5 e 7/6 (7/0). Com esse resultado, ele garantiu sua vaga nas semifinais do Masters Series de Paris. Por uma vaga na final, Roddick vai enfrentar o britânico Tim Henman que, no último jogo da rodada deu um show, e eliminou o suíço Roger Federer. Henman, que havia derrotado Gustavo Kueren nas oitavas-de-final, venceu por dois sets a zero, com parciais de 7/6 (7-5) e 6/1. As semifinais serão disputadas neste sábado, a partir das 12 horas (de Brasília). Com 21 anos, Roddick é o segundo jogador mais jovem de seu país a liderar a classificação da ATP e revelou que o tênis hoje em dia exige muito mais do que boas raquetadas e sim muito preparo físico. "Acho muito legal ter chegado as semifinais e ver que agora sou o número 1", afirmou Roddick. "Só que eu quero mais: espero ainda terminar o ano na liderança e para isso vou ter de jogar bem em Houston. Será um torneio e tanto, com Ferrero tendo ganho no saibro, o Federer na grama e eu no cimento, nos Grand Slams, sem contar que ainda tem o Agassi na briga." O Masters Cup de Houston começa dia 8 de novembro e vai ser disputado pelos oito melhores da temporada divididos em dois grupos, segundo o ranking da próxima segunda feira, que irá aprentar a seguinte ordem: Roddick, Ferrero, Federer, Guillermo Coria, Agassi, Rainer Schuettler, Carlos Moya e David Nalbandian. As chaves são lideradas pelos número um e dois da lista de entradas e os outros tenistas são sorteados em duplas, 3º e 4º, 5º e 6º e 7º e 8º. Nos outros jogos desta sexta-feira em Paris-Bercy, Andrei Pavel surpreendeu ao derrotar o alemão Rainer Schuettler por 2/6, 6/3 e 6/2 e vai fazer a segunda semifinal deste sábado diante do checo Jiri Novak, que eliminou o marroquino Hicham Arazi por 6/2 e 6/1.