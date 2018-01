Definidas as semifinais em Barcelona As semifinais do Torneio de Barcelona foram definidas nesta sexta-feira. Num dos confrontos, o espanhol Juan Carlos Ferrero vai enfrentar o russo russo Nikolay Davydenko. No outro, o espanhol Rafael Nadal pega o checo Radek Stepanek. Ferrero garantiu sua vaga ao derrotar o argentino Gastón Gaudio. Campeão do Aberto da França em 2003, Ferrero venceu o vencedor de 2004, por dois sets a um, com parciais de 6-4, 4-6 e 6-3, em jogo que teve mais de três horas de duração. Depois de um longo período sendo atrapalhado por lesões, o espanhol dá a impressão de que está voltando à velha forma. Nikolay Davydenko, por sua vez venceu o bielo-russo Max Mirnyi num duplo 6-4. Ferrero e Davydenko só se enfrentaram uma vez, no Masters de Cincinnati, em 2003, com vitória do espanhol. Rafael Nadal, que foi vice no Masters Series de Miami e venceu o de Monte Carlo, chegou à sua terceira semifinal consecutiva. Ele acabou sendo beneficiado pelas dores nas costas do adversário, o argentino Agustin Calleri, que abandonou a partida no segundo set quando perdia por 3-0, após ser derrotado por 6-2 no primeiro set. O adversário de Nadal neste sábado será o checo Radek Stepanek, que eliminou a revelação do torneio, o suíço Stanislas Wawrinka, por 3-6, 6-3 e 6-2. Wawrinka saiu do qualifying e se tornou a sensação do torneio ao eliminar o argentino José Acasuso, que por sua vez havia vencido o russo Marat Safin, cabeça-de-chave número 1.