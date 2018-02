Definidas as semifinais em Birmingham Foram definidas nesta sexta-feira as semifinais do Torneio de Birmingham, na Inglaterra. A suíça Patty Schnyder irá enfrentar a russa Maria Sharapova e a francesa Emilie Loit jogará contra a sua compatriota Tatiana Golovin. A competição, com prêmios de US$ 170 mil, serve de preparação para Wimbledon, que começa dia 21 de junho. Nos jogos desta sexta-feira, Schnyder ganhou da japonesa Saori Obata por 6/3 e 6/4, Sharapova derrotou a australiana Alicia Molik por 6/3 e 6/1, Golovin venceu Anne Kremer, de Luxemburgo, por 6/4 e 7/5, e Loit eliminou a tailandesa Tamarine Tanasugarn por 6/2 e 6/4.