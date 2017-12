Definidas as semifinais em Dubai Foram definidos nesta sexta-feira os quatros semifinalistas do Torneio de Tênis de Dubai, nos Emirados Árabes, que distribui US$ 1 milhão em prêmios. O marroquino Younes El Aynaoui irá enfrentar o sueco Thomas Johansson e o checo Jiri Novak jogará contra o francês Fabrice Santoro. Nas quartas-de-final do torneio, El Aynaoui derrotou o alemão Rainer Schuettler por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (3/7), 6/4 e 6/3. Já Johansson ganhou do britânico Tim Henman por 6/4 e 6/3, Novak eliminou o russo Yevgeny Kafelnikov com duplo 6/1 e Santoro venceu o croata Ivan Ljubicic por 6/4 e 7/6 (7/5).