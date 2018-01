Definidas as semifinais em Dubai As quatro principais favoritas ao título irão disputar as semifinais do Torneio de Dubai, nos Emirados Árabes, que distribui US$ 585 mil em prêmios. A norte-americana Jennifer Capriati enfrentará a belga Justine Henin e a francesa Amelie Mauresmo jogará contra a também norte-americana Monica Seles. Cabeça-de-chave número 1 do torneio, Henin passou pela russa Anastasia Myskina por 6/1 e 6/4. A sua próxima adversária será a cabeça-de-chave número 3, Capriati, que eliminou a espanhola Conchita Martinez nas quartas-de-final, com 6/2 e 6/3. Já Seles, cabeça-de-chave número 4, ganhou de Iroda Tuliaganova, do Usbequistão, por 6/1 e 7/5. Enquanto a cabeça-de-chave número 2, Mauresmo, passou pela russa Lina Krasnoroutskaya por 6/2 e 6/4.