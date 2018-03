Definidas as semifinais em Munique Foram definidos nesta sexta-feira os confrontos pelas semifinais do Torneio de Munique, disputado na Alemanha com prêmios de 380 mil euros. O peruano Luis Horna enfrentará o russo Nikolay Davydenko e o holandês Martin Verkerk jogará contra o belga Olivier Rochus. Nas quartas-de-final, Horna derrotou o checo Radek Stepanek por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6) e 7/6 (7/2), e Davydenko ganhou do alemão Rainer Schuettler por 6/1 e 7/6 (7/4). Já Verkerk venceu o suíço Michel Kratochvil por 6/3 e 7/6 (7/0) e Rochus eliminou o alemão Alexander Waske por 3/6, 6/3 e 6/4.