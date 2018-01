Definidas as semifinais em Munique Foram definidas nesta sexta-feira as semifinais do Torneio de Munique, na Alemanha, que distribui US$ 420 mil em prêmios. O tenista argentino David Nalbandian irá enfrentar o finlandês Jarkko Nieminen e o romeno Andrei Pavel jogará contra o alemão Tommy Haas. Cabeça-de-chave número 1 do torneio, Nalbandian ganhou fácil nesta sexta-feira. Fez 6/0 e 6/4 no também argentino Juan Monaco. Já Nieminen teve mais trabalho para derrotar o eslovaco Michal Mertinak, ao ganhar por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/1 e 6/4. Também pelas quartas-de-final, Pavel eliminou o holandês Raemon Sluiter por 2 sets a 1, com 6/1, 3/6 e 6/3. E Haas passou pelo australiano Wayne Arthurs por 7/6 (8/6) e 7/6 (7/5).