Definidas as semifinais em Paris Duas tenistas belgas, uma norte-americana e uma russa vão fazer as semifinais do Torneio de Roland Garros. Cabeça-de-chave número 1 do torneio, a norte-americana Serena Williams não tomou conhecimento da torcida contra e arrasou a francesa Amelie Mauresmo por dois sets a zero, com parciais de 6/1 e 6/2. Na semifinal, Serena vai enfrentar a belga Justine Henin - cabeça-de-chave número 4. Henin se classificou ao derrotar a norte-americana Chanda Rubin também em dois sets - parciais de 6-3 e 6-2, em 1h06 de jogo. Outra belga que avançou às semifinais foi Kim Clijsters. Cabeça-de-chave número 2, Clijsters não encontrou resistência e se classificou ao derrotar a espanhola Conchita Martinez por dois sets a zero, com parciais de 6-2 e 6-1. Na semifinal, vai enfrentar a russa Nadia Petrova, que eliminou sua compatriota Vera Zvonareva por 2 a 1 - parciais de 6-1, 4-6 e 6-3.