Definidas as semifinais em Roland Garros Campeão do ano passado, o espanhol Albert Costa conseguiu outra espetacular reação no torneio de Roland Garros, ao derrotar o compatriota Tommy Robredo por 2/6, 3/6, 6/4, 7/5 e 6/2 e garantir uma vaga nas semifinais. Entusiasmado com mais uma incrível vitória, Costa não hesitou em dizer que agora sim acredita na possibilidade de um bicampeonato. "Por que não?"..."Não vinha bem na temporada, mas recobrei a confiança." Não é para menos que Costa esteja com a confiança lá em cima. Afinal, esta foi a quarta vez no torneio que saiu de um resultado 2 sets a 0 abaixo para vencer o jogo. Na primeira rodada, reagiu diante de Sergio Roitman, marcando 3 a 2, depois fez o mesmo diante de Radek Stepanek, viveu o mesmo drama com Nicolas Lapenti e agora, já mais acostumado às fortes emoções, superou Robredo. "Estou cansado, os jogos passam a ser cada vez mais difíceis, mas estou acreditando bastante na possibilidade de ganhar novamente em Paris." Com a eliminação do torneio, Robredo não fechou seu jogo de baralho. Tinha dito que havia vencido o "Às", Lleyton Hewitt; derrubou o "Rei" do saibro, Gustavo Kuerten; mas foi cair justamente diante da "Dama", Albert Costa. O adversário de Costa na busca por uma vaga na final será o seu compatriota Juan Carlos Ferrero, que numa partida não menos desgastante, derrotou o chileno Fernando Gonzalez por 3 sets a 2, em cerca de 3 horas e meia de duração, com parciais de 6/1, 3/6, 6/1, 5/7 e 6/4. O sonho de uma final em Roland Garros também faz parte da vida do argentino Guillermo Coria, que se vê no melhor momento da sua vida. Seu adversário numa das semifinais de sexta-feira, será o holandês Martin Verkerk, que reconheceu ser uma grande surpresa ir tão longe num torneio de saibro. MULHERES - Na rodada desta quinta-feira serão jogadas as semifinais do feminino. Logo na primeira partida, às 14 horas (8h de Brasília), a revelação russa Nadia Petrova vai jogar com a número 2 do mundo a belga Kim Clijsters. A seguir, a número 1, Serena Williams enfrenta Justine Henin-Hardenne.