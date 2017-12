Definidas as semifinais em Roma Depois da chuva atrapalhar durante todo o dia, o Torneio de Roma já tem definido as quatro semifinalistas. Neste sábado, em busca da vaga na final, irão jogar: Vera Zvonareva x Amelie Mauresmo e Serena Williams x Jennifer Capriati. Nesta sexta-feira, foram disputadas as quartas-de-final do torneio, que distribui US$ 1,3 milhão em prêmios. A russa Zvonareva ganhou da italiana Francesca Schiavone com um duplo 6/3. A francesa Mauresmo derrotou a italiana Silvia Farina Elia por 6/1, 2/6 e 7/5. A norte-americana Capriati venceu a israelense Anna Smashnova também por duplo 6/3. E a norte-americana Serena Williams eliminou a russa Svetlana Kuznetsova por 7/5 e 6/0.