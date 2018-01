Definidas as semifinais em Stuttgart Max Mirnyi x Yevgeny Kafelnikov e Tommy Haas x Lleyton Hewitt. Estes serão os dois confrontos pelas semifinais do Masters Series de Stuttgart, que acontecem neste sábado na Alemanha. Os vencedores decidem no domingo o título do torneio, que distribui US$ 2,95 milhões em prêmios. Nesta sexta-feira, o tenista australiano Lleyton Hewitt ganhou do sul-africano Wayne Ferreira por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (5/7), 6/3 e 6/2, e manteve a esperança de tirar Guga da liderança da corrida dos campeões - para isso, basta que ele seja campeão em Stuttgart. Em outros jogos das quartas-de-final, o russo Yevgeny Kafelnikov derrotou o sueco Thomas Enqvist por 2 a 0 (7/5 e 6/4), o bielo-russo Max Mirnyi eliminou o norte-americano Pete Sampras por 6/4 e 6/2 e o alemão Tommy Haas fez a alegria da torcida local, ao vencer o britânico Tim Henman por 2/6, 6/3 e 6/4.