Definidas as semifinais em Viena O espanhol Carlos Moyá e o suíço Roger Federer vão se enfrentar neste sábado num das semifinais do Torneio de Viena. O espanhol garantiu sua vaga que derrotar nesta sexta-feira o norte-americano James Blake por dois sets a um, com parciais de 7-6 (7-4), 3/6 e 6/1. Federer, por sua vez, superou o checo Bohdan Ulihrach num duplo 6/3. A outra semifinal será entre o checo Jiri Novak, que venceu o austríaco Juergen Melzer, e o romeno Andrei Pavel - que bateu o russo Nikolai Davidenko.