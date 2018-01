Definidas as semifinais no Catar Um norte-americano, um austríaco, um marroquino e um russo irão disputar as semifinais do Torneio de Tênis de Doha, no Catar, que distribui US$ 1 milhão em prêmios. A grande surpresa das quartas-de-final, nesta quinta-feira, foi a eliminação do cabeça-de-chave número 1, o suíço Roger Federer, que perdeu para Jan-Michael Gambill, dos Estados Unidos, por 6/4 e 7/5. Gambill irá enfrentar agora o russo Mikhail Youzhny, que eliminou o espanhol Fernando Vicente por 7/6 (9/7) e 6/3. A outra semifinal terá o marroquino Younes El Aynaoui e o austríaco Stefan Koubek. El Aynoui passou pelo francês Fabrice Santoro por 3/6, 6/3 e 6/3 e Koubek ganhou do sueco Andreas Vinciguerra por 6/3 e 6/4.