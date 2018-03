Definidas equipes para a Copa Davis Estão oficialmente definidas as equipes para os próximos confrontos da Copa Davis. Os Estados Unidos irão contar com Andy Roddick para enfrentarem a Suécia, em Delray Beach, numa quadra de cimento aberta. A Bielo-rússia, de Max Mirny, recebe a armada argentina, numa quadra de carpete coberta; a Suíça, do número 1 do mundo, joga em casa, Prilly, em quadra de cimento coberta com a França; e a Espanha espera fazer a festa no saibro de Maiorca, diante dos holandeses. Estes serão os confrontos do Grupo Mundial. O Brasil enfrenta o Paraguai com Marcos Daniel, Alexandre Simoni, Júlio Silva e Josh Goffi, no saibro da Costa do Sauípe em busca de uma vaga no playoff em setembro. O Paraguai está confirmado com Ramon Delgado, Francisco Rodrigues, Paulo Carvalho e Daniel Lopez.