Definidas semifinais de Roland Garros A chave masculina de Roland Garros decidiu nesta quinta-feira os quatro semifinalistas. O norte-americano Andre Agassi perdeu para o espanhol Juan Carlos Ferrero, que marcou 6/3, 5/7, 7/5 e 6/3. O russo Marat Safin eliminou o único francês que restava na competição, Sebastien Grosjean, por 6/3, 6/2 e 6/2. O espanhol Alex Corretja finalmente terminou sua partida contra o romeno Andrei Pavel marcando 7/6 (7-5), 7/5 e 7/5. Nesta sexta-feira, pelas semifinais, às 8 horas de Brasília, Corretja enfrenta o compatriota Albert Costa, que eliminou Guga nas oitavas-de-final. E Ferrero joga contra Safin. Entre os juvenis, em duplas, saíram os últimos brasileiros de Roland Garros. Pela segunda rodada, Dudi Sela, de Israel, e Marko Baghdatis, de Chipre, venceram Alexandre Bonatto e Franco Ferreiro por 3/6, 6/2 e 6/3. Guga - O Instituto Guga Kuerten lança nesta segunda-feira, às 14h30, em Florianópolis, o II Fundo de Apoio ao Projeto Social (FAPS), que beneficiará 29 instituições que desenvolvem projetos voltados à integração e ao atendimento da pessoa portadora de necessidades especiais, da região Carbonífera e de Laguna, em Santa Catarina. Serão repartidos R$ 480 mil entre as instituições. Meligeni - Ao contrário de Guga, Fernando Meligeni vai jogar na grama de Wimbledon, a partir do dia 24. Meligeni está no Brasil se preparando. Será a quarta vez que jogará o torneio. ?Fui poucas vezes, é um torneio gigante, mas vou com todo o gás?, diz. ?Sempre que jogo, o objetivo é me superar. No ano passado perdi na segunda rodada e vou tentar agora avançar mais na competição.? Fernando embarca na semana do dia 17 para a Inglaterra. Agora ele se dedica aos treinos, preparação física e aproveita para gravar a segunda temporada do programa MTV Sports. Meligeni é o brasileiro mais bem colocado na Corrida dos Campeões de 2002: está em 49º lugar. No ranking, com 711 pontos, o tenista está em 55º lugar. Entre os seus melhores resultados no ano estão o vice-campeonato no ATP de Acapulco e as semifinais em Estoril, os dois em piso de saibro.