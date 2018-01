Definidas semifinais de torneio na Índia Foram definidas nesta sexta-feira as semifinais do Torneio de Madras, na Índia. O tenista espanhol Carlos Moyá, que é o cabeça-de-chave número 1, enfrentará o holandês Sjeng Schalken, enquanto o tailandês Paradorn Srichaphan jogará contra o espanhol Tommy Robredo. Nas quartas-de-final, disputadas nesta sexta-feira, Moyá ganhou do francês Thierry Ascione com um duplo 6/4 e Schalken derrotou o espanhol Felix Mantilla por 6/2, 5/7 e 7/6 (8/6). Já Srichaphan venceu o russo Igor Andreev por 6/3 e 7/6 (7/2) e o Robredo eliminou o francês Jean René Lisnard por 6/4 e 7/6 (7/2).