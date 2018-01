Definidas semifinais em Amelia Island Com a eliminação das irmãs Williams, foram definidas as semifinais do Torneio de Amelia Island, nos Estados Unidos. A norte-americana Lindsay Davenport jogará contra russa Nadia Petrova e a italiana Silvia Farina Elia irá enfrentar a francesa Virginie Razzano - os jogos serão ainda neste sábado. Nas quartas-de-final, Davenport passou pela norte-americana Venus Williams, por 1/6, 6/3 e 6/4. Já Petrova ganhou da japonesa Shinobu Asagoe por 6/0, 0/6 e 6/2. Silvia Farina Elia não teve tanto trabalho para avançar, porque a norte-americana Serena Williams abandonou o jogo, contundida, no terceiro set. Já Razzano derrotou a russa Vera Zvonareva com um duplo 6/4.