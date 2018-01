Definidas semifinais em Gold Coast A tenista suiça Marie-Gaianeh Mikaelian se classificou para as semifinais do Torneio de Gold Coast, ao derrotar a espanhola María Sánchez Lorenzo, por 2 sets a 1, em jogo encerrado na madrugada de hoje. A competição pagará prêmios de US$ 170 mil e vale pontos pela WTA. Os outros resultados de hoje pelas quartas-de-final: Patty Schnyder (Suiça) derrotou a Meghann Shaughnessy (Estados Unidos) por abandono; Elena Bovina (Rússia) a Tathiana Garbin (Itália); Nathalie Dechy (França) a Barbara Schett (Autrália). Nas semifinais, a partir de amanhã, Patty Schnyder enfrenta Marie-Gaianeh Mikaelian, enquanto Elena Bovina terá pela frente Nathalie Dechy.