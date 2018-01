Definidas semifinais em Roland Garros O russo Nicolay Davydenko derrotou o espanhol Tommy Robredo por 3 sets a 2, nesta quarta-feira, e se classificou para as semnifinais do Torneio de Roland Garros. Cabeça-de-chave número 12, Davydenko venceu com parciais de 3-6, 6-1, 6-2, 4-6 e 6-4, numa partida que teve mais de 3 horas de duração. Na semifinal, ele vai enfrentar o argentino Mariano Puerta, que garantiu sua vaga ao vencer o seu compatriota Guillermo Cañas também em cinco sets: 6-2, 3-6, 1-6, 6-3 e 6-4. A outra semifinal foi decidida ontem: o suíço Roger Federer enfrenta o espanhol Rafael Nadal.