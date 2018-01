Definidas semifinais no Torneio de Viena As semifinais do Torneio de Viena estão definidas, após a rodada desta sexta-feira. Na primeira, o tenista espanhol Carlos Moyá vai pegar o britânico Tim Henman. Na outra chave, o suíço Roger Federer terá o bielo-russo Max Mirnyi pela frente. Cabeça-de-chave número 2, Moya garantiu sua vaga ao bater o alemão Nicolas Kiefer - parciais de 6/4 e 7/6 (7-5). Tim Henman não encontrou a menor dificuldade e venceu o sueco Jonas Bjorkman em dois sets, parciais de 6/1 e 6/4. Federer garantiu sua vaga ao passar pelo filandês Jarkko Nieminen num duplo 6/3 e Mirnyi derrotou o espanhol Feliciano López - 7/6 (7-5) e 6/4. As semifinais serão disputadas neste sábado.