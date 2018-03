Definidos confrontos femininos em Paris Foram definidas nesta terça-feira as semifinais da chave feminina do torneio de Roland Garros. A francesa Mary Pierce jogará contra a russa Elena Likhovtseva e a belga Justine Henin-Hardenne irá enfrentar a também russa Nadia Petrova. As duas primeiras cabeças-de-chave foram eliminadas nas quartas-de-final, disputadas nesta terça-feira. Número 1, a norte-americana Lindsay Davenport perdeu para Mary Pierce por 6/3 e 6/2. E a número 2, a russa Maria Sharapova, foi derrotada por Justine Henin-Hardenne por 6/4 e 6/2. Nos outros jogos do dia, Likhovtseva ganhou da búlgara Sesil Karatantcheva por 2/6, 6/4 e 6/4 e Petrova eliminou a sérvia Ana Ivanovic com duplo 6/2.