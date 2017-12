Definidos os confrontos da Copa Davis A Copa Davis 2004 começa nesta sexta-feira, com os confrontos da primeira rodada do Grupo Mundial - o Brasil está fora dessa disputa, depois da derrota para o Canadá no ano passado. Um sorteio, nesta quinta, definiu os jogos entre os países participantes. No Grupo Mundial, o único confronto que ainda não teve os jogos sorteados é entre Estados Unidos e Áustria, que acontece na cidade norte-americana de Uncasville Enquanto isso, o Brasil espera a definição do seu adversário na luta para voltar ao Grupo Mundial. A equipe brasileira enfrentará, de 9 a 11 de abril, o vencedor de Venezuela x Paraguai. Acompanhe como serão os confrontos do Grupo Mundial, que classificará 8 países para as quartas-de-final da Davis, programadas para abril: Austrália x Suécia, em Adelaide (quadra rápida) - Mark Philippoussis (AUS) x Thomas Enqvist (SUE) e Lleyton Hewitt (AUS) x Robin Soderling (SUE). Bielo-Rússia x Rússia, em Minsk (carpete indoor) - Vladimir Voltchkov (BLR) x Igor Andreeev (RUS) e Max Mirnyi (BLR) x Marat Safin (RUS). Marrocos x Argentina, em Agadir (quadra rápida indoor) - Mounir el Aarej (MAR) x Guillermo Coria (ARG) e Hicham Arazi (MAR) x David Nalbandian (ARG). Romênia x Suíça, em Bucareste (saibro indoor) - Victor Hanescu (ROM) x Roger Federer (SUI) e Andrei Pavel (ROM) x Michel Kratochvil (SUI). França x Croácia, em Metz (saibro indoor) - Arnaud Clement (FRA) x Mario Ancic (CRO) e Thierry Ascione (FRA) x Ivan Ljubicic (CRO). Holanda x Canadá, em Maastricht (saibro indoor) - Sjeng Schalken (HOL) x Frank Dancevic (CAN) e Martin Verkerk (HOL) x Simon Larose (CAN). República Checa x Espanha, em Brno (carpete indoor) - Jiri Novak (RCH) x Rafael Nadal (ESP) e Radek Stepanek (RCH) x Tommy Robredo (ESP).