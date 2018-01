Definidos os confrontos da Davis A partida entre Fernando Meligeni e Frank Dansevic vai abrir o confronto da Copa Davis entre Brasil e Canadá, a partir das 10 horas desta sexta-feira, no Clube Marapendi, no Rio de Janeiro, segundo o sorteio realizado agora pela manhã. O capitão do Brasil, Ricardo Acioly decidiu manter Fernando Meligeni como o número dois do país. André Sá, que poderia substituir Meligeni, vai disputar exclusivamente a partida de duplas, ao lado de Guga. De acordo com o sorteio, logo depois da partida de Meligeni, Gustavo Kuerten enfrenta Daniel Nestor. No sábado, é a vez do jogo de duplas: Guga e Sá contra Simon Larose e Daniel Nestor. No domingo, os jogos de simples se invertem. Guga pega Dansevic e Meligeni enfrenta Nestor Na Copa Davis estão em jogo cinco pontos. Vence quem chegar primeiro aos três pontos. Se o Brasil vencer, permanece no grupo Mundial - uma espécie de Primeira Divisão do tênis mundial. Se perder, cai para a segunda divisão. A equipe do Canadá não deve oferecer grandes dificuldades. O país está fora do Grupo Mundial da Davis já há cinco anos. No time não há nenhum jogador entre os 100 melhores do ranking mundial. Além disso, o confronto será no saibro, a superfície preferida dos brasileiros. Veja os confrontos Brasil x Canadá da Copa Davis Sexta-feira Fernando Meligeni x Frank Dansevic. Gustavo Kuerten x Daniel Nestor Sábado Duplas: Guga e Sá x Simon Larose e Daniel Nestor. Domingo Fernando Meligeni x Daniel Nestor Gustavo Kuerten x Frank Dansevic