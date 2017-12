Definidos os grupos da Masters Cup Depois das desistências do australiano Lleyton Hewitt e do norte-americano Andy Roddick, foram definidos nesta quarta-feira os dois grupos da Masters Cup de Xangai. A partir de domingo, o torneio que distribui US$ 4,45 milhões em prêmios irá reunir os 8 melhores tenistas da temporada. No grupo vermelho, estão Roger Federer (SUI), Guillermo Coria (ARG), Ivan Ljubicic (CRO) e David Nalbandian (ARG). E na chave ouro, jogam Rafael Nadal (ESP), Andre Agassi (EUA), Nikolay Davydenko (RUS) e Gaston Gaudio (ARG). Com as desistências de Hewitt, por causa do filho, e de Roddick, contundido, Gaudio e Nalbandian, respectivamente, ficaram com as vagas. Assim, a Masters Cup terá a participação inédita de 3 tenistas argentinos - mas os favoritos ao título são mesmo Federer e Nadal. A Masters Cup tem um formato diferente dos torneios de tênis do calendário da ATP, que têm jogos eliminatórios. Em Xangai, os tenistas irão se enfrentar dentro dos grupos e os dois melhores colocados de cada chave se cruzam nas semifinais - depois, acontece a grande final.