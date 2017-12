Definidos os grupos do Masters Cup Um sorteio nesta quarta-feira definiu os dois grupos do Masters Cup, torneio que reúne os 8 melhores tenistas da temporada e acontece de 8 a 16 de novembro, em Houston, nos Estados Unidos. Além dos prêmios de US$ 3,7 milhões, a competição definirá quem terminará o ano em primeiro lugar do ranking mundial. Em um grupo estarão Andy Roddick (EUA), Guillermo Coria (ARG), Rainer Schuettler (ALE) e Carlos Moyá (ESP). E o outro será composto por Juan Carlos Ferrero (ESP), Roger Federer (SUI), Andre Agassi (EUA) e David Nalbandian. Pelo sistema de disputa, os tenistas se enfrentam dentro de seu grupo. Os dois melhores de cada chave passam para as semifinais. E os vencedores fazem a grande final.