Definidos os semifinalistas do US Open Se o ritmo intenso em Flushing Meadows continuar, sem novas ameaças de chuva, o US Open vai mesmo poder acabar neste domingo. Numa rodada agitada nesta sexta-feira foram definidos os semifinalistas da chave masculina. O norte-americano Andre Andre Agassi enfrenta o espanhol Juan Carlos Ferrero, enquanto Andy Roddick encara o argentino David Nalbandian. No jogo mais esperado desta sexta-feira, Andre Agassi, ao lado de sua torcida, conseguiu a esperada vingança diante do argentino Guillermo Coria, depois de ter sido eliminado nas quartas-de-final de Roland Garros. Desta vez, com grande estilo, Agassi mostrou porqu e ainda é o número 1 do ranking mundial e aplicou um 3 a 0 em Coria, com parciais de 6/4, 6/3 e 7/5. Enquanto isso, a maior sensação do momento, o inquieto Andy Roddick conseguiu mais uma vitória fácil, ao superar o holandês Sjeng Schalken por 6/4, 6/2 e 6/3. Com fôlego de sobra para voltar a jogar neste sábado, Roddick mantém-se como grande favorito ao título. Enquanto isso, o campeão de Roland Garros, Juan Carlos Ferrero, mostrou que também é bom nas quadras rápidas e diante de um decadente Lleyton Hewitt marcou uma vitória de virada por 4/6, 6/3, 7/6 (7/5) e 6/1. O último a garantir vaga nas semifinais foi o argentino David Nalbandian, que eliminou o marroquino Younes El Aynaoui por 3 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/2), 6/2, 3/6 e 7/5.