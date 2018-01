Definidos os semifinalistas em Tóquio O tenista alemão Rainer Schuettler garantiu vaga nas semifinais do torneio de Tóquio ao vencer nesta sexta-feira o australiano Scott Draper por 2 sets a 0, com duplo 6-3. Também garantiram vaga na próxima fase, o francês Sebastien Grosjean e o tailandês Paradorn Srichaphan ao vencerem, respectivamente, o norte-americano Jan-Michael Gambill (6-3 e 7-6 (7/4)) e o sul-coreano Hyung Talk Lee (4-6, 7-6 (7/5) e 6-3). Em outro jogo do dia, o francês Cyrill Saulnier foi beneficiado pela desistência do australiano Mark Philippoussis, com dores no pescoço, quando vencia o primeiro set por 5 a 2. Confira os próximos jogos das semifinais: Schuettler x Saulnier e Grosjean x Srichaphan. A competição distribui US$ 860 mil em prêmios, além de contar pontos para o ranking mundial da ATP.