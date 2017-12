Definidos os tenistas do Masters Cup Os tenistas argentino Guillermo Coria, o russo Marat Safin e o inglês Tim Henman estão classificados para a disputa da Masters Cup de Houston. Eles foram beneficiados pelas desistências do também argentino David Nalbandián e do norte-americano Andre Agassi do Masters Series de Paris, que teve início nesta segunda-feira e é a última competição classificatória. Os cinco disputavam as três últimas vagas para o torneio que acontece de 15 a 21 de novembro. Além de Coria, Safin e Henman, o Masters Cup de Houston terá a participação do espanhol Carlos Moyá, do suíço Roger Federer, do norte-americano Andy Roddick, do australiano Lleyton Hewitt e do argentino Gastón Gaudio.