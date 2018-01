Definidos semifinalistas da Davis Com a Rússia, atual campeã, fora da disputa, foram definidos neste fim de semana os semifinalistas do Grupo Mundial da Copa Davis. Em setembro, de 19 a 21, a Suíça joga com a Austrália, enquanto a Argentina pega a Espanha. Nos jogos das quartas-de-final, a Suíça ganhou da França, jogando em Toulouse, por 3 a 1; a Suécia - que eliminou o Brasil - jogando em casa, em Malmoe, perdeu por 5 a 0 para a Austrália; a Espanha confirmou seu favoritismo em Valência e marcou 5 a 0 na Croácia, enquanto em Buenos Aires, a Argentina já no sábado marcou o terceiro e decisivo ponto diante da Rússia, campeã do ano passado, garantindo classificação para as semifinais.