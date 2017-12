Definidos semifinalistas em Buenos Aires O espanhol Carlos Moyá e o francês Richard Gasquet se classificaram para as semifinais do Torneio de Buenos Aires, quando enfrentarão os argentinos José Acasuso e Guillermo Coria, respectivamente. Moyá, atual campeão do torneio, precisou de três horas para vencer o argentino Mariano Zabaleta 4/6, 7/6 (4), 6/4. Seu adversário nas semifinais, José Acasuso, eliminou o espanhol David Ferrer POR 7/5 E 7/6. Já a revelação francesa, Richard Gasquet, surpreendeu ao passar pelo chileno Nicolás Massú, por 6/3, 4/6 e 7/5. Agora, Gasquet vai disputar uma vaga na final contra o argentino Guillermo Coria, que venceu o seu compatriota Juan Mónaco por 7/6, 3/6 e 6/1.