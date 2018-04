Del Potro avança e Querrey é eliminado no Torneio de San Jose

SAN JOSE - Em dois jogos encerrados na madrugada desta quarta-feira (no horário de Brasília), o argentino Juan Martin del Potro estreou com vitória no Torneio de San Jose, nos Estados Unidos, enquanto o tenista da casa Sam Querrey não conseguiu confirmar o seu favoritismo e foi eliminado logo em seu primeiro confronto.

Ex-número 4 do ranking mundial e tentando recuperar o seu status após ficar longo tempo afastado do circuito profissional por causa de uma grave lesão no punho, Del Potro venceu o russo Teymuraz Gabashvili por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, e avançou à segunda rodada do ATP 250 norte-americano.

Agora, por um lugar nas quartas de final, o tenista da Argentina enfrentará justamente o algoz de Querrey, o eslovaco Lukas Lacko, que bateu o cabeça de chave número 3 da competição por 2 sets a 0, com 7/6 (7/3) e 6/3.

Atualmente na 484.ª posição do ranking mundial, o campeão do US Open de 2009 enfrentará Lacko, o 113.º do mundo, pela primeira vez em sua carreira.

E a primeira rodada em San Jose já derrubou outros dois favoritos logo na estreia. Um deles foi o belga Xavier Mallise, cabeça de chave número 4, que caiu diante do canadense Milos Raonic. Convidado pela organização do torneio, ele surpreendeu ao aplicar 6/3 e 6/4 sobre o tenista da Bélgica.

Outro favorito que deu adeus a San Jose logo na estreia foi o australiano Lleyton Hewitt, ex-número 1 do mundo. Pré-classificado como sétimo maior favorito, ele foi presa fácil para o alemão Bjorn Phau, que venceu por duplo 6/3.